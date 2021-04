Chadwick Boseman e l’Oscar mancato, la famiglia risponde alle critiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’assegnazione del premio Oscar al miglior attore protagonista a Anthony Hopkins per The Father al posto del compianto Chadwick Boseman ha causato numerose critiche sui social. Chadwick Boseman (Black Panther, Da 5 Bloods) morto a 43 anni lo scorso 28 Agosto 2020 dopo una lunga malattia, era candidato con il film Ma Rainey’s Black Bottom. Già durante il classico in memoriam, momento degli Oscar che celebrano gli operatori dello spettacolo scomparsi lungo l’anno, la commozione era palpabile quando alla fine del video il suo volto è comparso sullo schermo. Un finale con la premiazione al miglior attore a Chadwick Boseman sarebbe stato un finale emozionante e coinvolgente (vista anche la eccezionale inversione tra il premio per il miglior film e le migliori attrici e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’assegnazione del premio Oscar al miglior attore protagonista a Anthony Hopkins per The Father al posto del compiantoha causato numerosesui social.(Black Panther, Da 5 Bloods) morto a 43 anni lo scorso 28 Agosto 2020 dopo una lunga malattia, era candidato con il film Ma Rainey’s Black Bottom. Già durante il classico in memoriam, momento degli Oscar che celebrano gli operatori dello spettacolo scomparsi lungo l’anno, la commozione era palpabile quando alla fine del video il suo volto è comparso sullo schermo. Un finale con la premiazione al miglior attore asarebbe stato un finale emozionante e coinvolgente (vista anche la eccezionale inversione tra il premio per il miglior film e le migliori attrici e ...

