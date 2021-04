Cerca di portare via bistecche e braciole senza pagare: denunciato ladro buongustaio (Di mercoledì 28 aprile 2021) braciole, fettine, bistecche: il buongustaio non aveva tralasciato nulla per un barbecue coi fiocchi. Ma aveva deciso di fare la spesa senza passare dalle casse. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, il ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 28 aprile 2021), fettine,: ilnon aveva tralasciato nulla per un barbecue coi fiocchi. Ma aveva deciso di fare la spesapassare dalle casse. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Cerca portare Cerca di portare via bistecche e braciole senza pagare: denunciato ladro buongustaio Si è scoperto che aveva tentato di portare via carne per un valore di 97 euro e che aveva già il foglio di via da San Giovanni Teatino. Subito sono stati allertati i carabinieri di Sambuceto, che ...

