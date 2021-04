Centrodestra di governo deposita la proposta di commissione d’inchiesta sul piano pandemico (Di mercoledì 28 aprile 2021) – Il Centrodestra di governo – informa un comunicato – ha appena depositato la proposta per istituire la commissione di inchiesta sul piano pandemico. Il documento è firmato da Massimiliano Romeo (Lega), Anna Maria Bernini (Forza Italia, nella foto), Antonio De Poli (Udc) e Paolo Romani (Cambiamo!). Questo il testo della relazione che illustra la proposta: È ben nota la questione sul piano pandemico italiano, sulla presunta mancanza nel nostro Paese di un documento aggiornato per mettere in campo tutte le misure contro il coronavirus. Un testo che sembrerebbe risalire al 2006 e che sarebbe stato solo formalmente aggiornato nel 2017. La presente vicenda è oggetto anche di un’indagine giudiziaria della procura di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) – Ildi– informa un comunicato – ha appenato laper istituire ladi inchiesta sul. Il documento è firmato da Massimiliano Romeo (Lega), Anna Maria Bernini (Forza Italia, nella foto), Antonio De Poli (Udc) e Paolo Romani (Cambiamo!). Questo il testo della relazione che illustra la: È ben nota la questione sulitaliano, sulla presunta mancanza nel nostro Paese di un documento aggiornato per mettere in campo tutte le misure contro il coronavirus. Un testo che sembrerebbe risalire al 2006 e che sarebbe stato solo formalmente aggiornato nel 2017. La presente vicenda è oggetto anche di un’indagine giudiziaria della procura di ...

