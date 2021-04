Centinaio incontra esponenti Istituto salumi tutelati

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Made in Italy,(Mipaaf)– Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco, hato oggi i rappresentanti dell’Isit (italiani), associazione che riunisce i Consorzi di tutela di Dop e Igp. “Si è trattato di un incontro molto interessante durante il quale abbiamo parlato delle tante eccellenze dell’agroalimentare italiano nel settore dei– sottolinea-. Una filiera che rappresenta anche il nostro modo di vivere nel mondo. Si è inoltre ribadito – conclude il sottosegretario – che ifici non sono nemici ...

Made in Italy, @giamma71 (@Mipaaf_) incontra esponenti Istituto #salumi tutelati (#Isit)

