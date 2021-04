Cavazzo Carnico: bonus nascita di 1000 euro (Di mercoledì 28 aprile 2021) bonus nascita comunale: mille euro per i bambini nati o adottati nel 2020. Domande entro il 18 maggio. Il Comune di Cavazzo Carnico ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione del “bonus nascita comunale” che prevede un contributo una tantum di 1000 euro per ogni nuovo nato o adottato nel 2020 residente nel territorio comunale. L’intervento è finalizzato a rafforzare le misure a sostegno delle famiglie supportando e incentivando la natalità. Per accedere al contributo il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono risultare iscritti nel registro della popolazione residente di Cavazzo Carnico sia al momento di presentazione domanda sia alla data del 31 dicembre ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 aprile 2021)comunale: milleper i bambini nati o adottati nel 2020. Domande entro il 18 maggio. Il Comune diha pubblicato l’avviso per l’assegnazione del “comunale” che prevede un contributo una tantum diper ogni nuovo nato o adottato nel 2020 residente nel territorio comunale. L’intervento è finalizzato a rafforzare le misure a sostegno delle famiglie supportando e incentivando la natalità. Per accedere al contributo il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono risultare iscritti nel registro della popolazione residente disia al momento di presentazione domanda sia alla data del 31 dicembre ...

Tragedia a Cavazzo Carnico, motociclista muore sul colpo Incidente mortale in comune di Cavazzo Carnico, all'altezza della galleria, poco prima delle 19, lungo la regionale 512. Dalle prime informazioni, la persona che stava conducendo una motocicletta è stata decapitata a seguito del ...

16.10 / A Cavazzo Carnico mille euro con il bonus nascita Il Friuli Il corteo dei bikers per l’addio a Igor Fantini Lunedì gli amici saranno presenti a Invillino per i funerali dell’uomo morto venerdì in sella alla sua motocicletta ...

Tragedia a Cavazzo Carnico: centauro muore Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19, lungo la regionale 512 a Cavazzo Carnico: un centauro, per cause ancora da accertare, è morto decapitato a seguito del violentissimo impatto ...

