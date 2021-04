Caso Suarez, il verbale di Agnelli: «Fece tutto il dg della Juventus Paratici» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente interrogato come testimone dai magistrati di Perugia: «Fui informato della trattativa in modo casuale» Leggi su corriere (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente interrogato come testimone dai magistrati di Perugia: «Fui informatotrattativa in modo casuale»

Advertising

ZZiliani : Cara ?@FIGC?, non so se lo sai ma #Cantone ha chiuso le indagini sul caso #Suarez. Ora è il caso di occupartene, ma… - ZZiliani : Caso #Suarez, fine indagini. L’avv. della #Juventus Maria #Turco indagata come “istigatrice morale” della truffa ne… - repubblica : Caso Suarez, chiuse le indagini di Perugia. L'avvocata della Juve 'istigatrice morale' - raffaeleingros3 : #Agnelli : fece tutto Paratici. Un altro caso di: a sua insaputa!!!!! Esame farsa Suarez, il verbale di Agnelli: «F… - junews24com : Verbale Agnelli sul caso Suarez: ecco la testimonianza del presidente Juve - -