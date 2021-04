Caso Suarez, il verbale del presidente della Juventus Andrea Agnelli (Di mercoledì 28 aprile 2021) , è agli atti dell’inchiesta di Perugia sull’esame farsa del calciatore ex Barcellona. Luis Suarez (Getty Images)La testimonianza del presidente della Juventus Andrea Agnelli , nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Perugia sull’esame farsa per l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte del calciatore ex Barcellona, Luis Suarez , presenta alcuni importanti passaggi da valutare con attenzione. Dal verbale si evince che il presidente bianconero apprese dai giornali della trattativa riguardante il campione uruguaiano e che fu il vice presidente Pavel Nedved ad informarlo che il campione ex Barcellona si era offerto alla Juventus attraverso un ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021) , è agli atti dell’inchiesta di Perugia sull’esame farsa del calciatore ex Barcellona. Luis(Getty Images)La testimonianza del, nell’ambito dell’inchiestaProcura di Perugia sull’esame farsa per l’ottenimentocittadinanza italiana da parte del calciatore ex Barcellona, Luis, presenta alcuni importanti passaggi da valutare con attenzione. Dalsi evince che ilbianconero apprese dai giornalitrattativa riguardante il campione uruguaiano e che fu il vicePavel Nedved ad informarlo che il campione ex Barcellona si era offerto allaattraverso un ...

Advertising

Corriere : Caso Suarez, il verbale di Agnelli: “Fece tutto il dg della Juve Paratici”. Un manager lo smentisce - tancredipalmeri : Alcuni estratti dalla deposizione di Andrea Agnelli a Perugia sul caso Suarez: 'Paratici mi informa in modo occasi… - forumJuventus : Caso Suarez, il verbale di Agnelli: 'Si propose con un sms, trattativa gestita da Paratici. Non sapevo dell'esame,… - RemixFra : RT @ZZiliani: Cara ?@FIGC?, non so se lo sai ma #Cantone ha chiuso le indagini sul caso #Suarez. Ora è il caso di occupartene, ma per farlo… - RemixFra : RT @tancredipalmeri: Porca miseria la parodia su Andrea Agnelli di @fratellicrozza 5 giorni dopo diventa pure più attuale e profetica alla… -