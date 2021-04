Caso Suarez, Agnelli in Tribunale: “Trattativa gestita da Paratici: ho saputo dell’esame dai giornali” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Caso Suarez esame farsa d'italiano, Agnelli in Tribunale ha dichiarato che la Trattativa l'ha gestita Paratici e lui ha saputo dell'esame solo dai giornali L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 aprile 2021)esame farsa d'italiano,inha dichiarato che lal'hae lui hadell'esame solo daiL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ZZiliani : Cara ?@FIGC?, non so se lo sai ma #Cantone ha chiuso le indagini sul caso #Suarez. Ora è il caso di occupartene, ma… - ZZiliani : Caso #Suarez, fine indagini. L’avv. della #Juventus Maria #Turco indagata come “istigatrice morale” della truffa ne… - repubblica : Caso Suarez, chiuse le indagini di Perugia. L'avvocata della Juve 'istigatrice morale' - raffaeleingros3 : #Agnelli : fece tutto Paratici. Un altro caso di: a sua insaputa!!!!! Esame farsa Suarez, il verbale di Agnelli: «F… - junews24com : Verbale Agnelli sul caso Suarez: ecco la testimonianza del presidente Juve - -