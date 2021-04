Caso Suarez, Agnelli: "Ha gestito tutto Paratici" (Di mercoledì 28 aprile 2021) “È stata gestita interamente da Paratici”. Queste le parole di Andrea Agnelli sulla vicenda Luis Suarez riferite ai pm di Perugia che indagano sull’esame “farsa” di italiano sostenuto dall’attaccante uruguagio. Certificazione che era necessaria per ottenere la cittadinanza italiana. A riportare alcuni stralci del verbale sono il Corriere della Sera e Repubblica. Si tratta di una testimonianza risalente allo scorso 26 gennaio: “Paratici ha ampia delega nei limiti del budget assegnato. A lui compete la scelta in relazione all’ingaggio dei calciatori. Naturalmente mi informa in modo occasionale e casuale” ha detto ai magistrati il presidente della Juventus. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) “È stata gestita interamente da”. Queste le parole di Andreasulla vicenda Luisriferite ai pm di Perugia che indagano sull’esame “farsa” di italiano sostenuto dall’attaccante uruguagio. Certificazione che era necessaria per ottenere la cittadinanza italiana. A riportare alcuni stralci del verbale sono il Corriere della Sera e Repubblica. Si tratta di una testimonianza risalente allo scorso 26 gennaio: “ha ampia delega nei limiti del budget assegnato. A lui compete la scelta in relazione all’ingaggio dei calciatori. Naturalmente mi informa in modo occasionale e casuale” ha detto ai magistrati il presidente della Juventus.

