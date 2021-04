Caso Schwazer | sentenza del tribunale svizzero forse già questa settimana

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo quanto apprende l’AGI da fonti vicine al suo entourage, ilAlexpotrebbe essere valutato già indalfederaledi Losanna, che andrebbe così a esprimersi circa la possibilità di concedere o meno la sospensione della squalifica di otto anni inflitta al marciatore e per il quale l’altoatesino ha chiesto una cautelare due settimane fa in modo tale da poter partecipare alle gare di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. Secondo quanto emerge, però, difficilmente l’organo di giustiziaaccoglierà le richieste dell’atleta squalificato per recidiva al doping e dichiaratosi innocente sostenendo una tesi su una possibile manipolazione delle analisi. SportFace.