Caso Moro, "Virginia" Marina Petrella custodisce molte verità (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marina Petrella, arrestata a Parigi, non è una terrorista qualsiasi, non è uno dei tanti. Gli inquirenti si imbattono nell’esistenza della Petrella, nome di battaglia “Virginia”, ai vertici della colonna romana delle Brigate Rosse, guidata da Barbara Balzerani, a motivo di alcuni documenti rinvenuti nel famosissimo covo di Via Gradoli, che fu la cabina di regia del sequestro di Aldo Moro. Covo frequentato (secondo i brigatisti) solo dalla Balzerani e da Mario Moretti, il capo storico delle Br, ma che negli ultimi anni, si è scoperto, è stato il teatro di altre presenze. Le impronte digitali trovate dalla Polizia scientifica negli ultimi 5 anni, hanno accertato che quell’appartamento era frequentato da altri uomini e donne. Soprattutto si è scoperto che uno stock di moduli in bianco di carte di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021), arrestata a Parigi, non è una terrorista qualsiasi, non è uno dei tanti. Gli inquirenti si imbattono nell’esistenza della, nome di battaglia “”, ai vertici della colonna romana delle Brigate Rosse, guidata da Barbara Balzerani, a motivo di alcuni documenti rinvenuti nel famosissimo covo di Via Gradoli, che fu la cabina di regia del sequestro di Aldo. Covo frequentato (secondo i brigatisti) solo dalla Balzerani e da Mario Moretti, il capo storico delle Br, ma che negli ultimi anni, si è scoperto, è stato il teatro di altre presenze. Le impronte digitali trovate dalla Polizia scientifica negli ultimi 5 anni, hanno accertato che quell’appartamento era frequentato da altri uomini e donne. Soprattutto si è scoperto che uno stock di moduli in bianco di carte di ...

carlo_sottile : RT @HuffPostItalia: Caso Moro, 'Virginia' Marina Petrella custodisce molte verità - HuffPostItalia : Caso Moro, 'Virginia' Marina Petrella custodisce molte verità - Subbuteo_L : RT @morrigan_70: #BrigateRosse Noi bambini degli anni 70 eravamo angosciati dal sangue sulle strade. Io continuavo a disegnare in modo osse… - tonygamblerII : RT @morrigan_70: #BrigateRosse Noi bambini degli anni 70 eravamo angosciati dal sangue sulle strade. Io continuavo a disegnare in modo osse… - infosferanews : RT @AdolfoTasinato: NGNTV-Intervista all’On. Giuseppe Fioroni, Pres. Comm, d’inch. sul caso Moro. La verità viene a galla. A via Fani hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Moro Sequestro Cirillo: 50 anni di misteri e di veleni Un caso che è un insieme di buchi neri. In primis chi fu determinante per la liberazione di Cirillo?... le Brigate Rosse avevano ucciso il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro. All'epoca ...

I familiari delle vittime del terrorismo: "I nostri morti non sono andati in prescrizione" Ricordo che va fatta ancora luce anche sul caso Moro". A commentare all'ANSA gli arresti per terrorismo in Francia è Alberto Di Cataldo, figlio di Francesco Di Cataldo , il maresciallo ucciso a ...

Caso Moro, "Virginia" Marina Petrella custodisce molte verità L'HuffPost Caso Moro, "Virginia" Marina Petrella custodisce molte verità La brigatista arrestata in Francia era ai vertici della colonna romana delle Br, guidata da Barbara Balzerani, durante i giorni del sequestro dello statista ...

PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, un sogno chiamato Coppa Italia: l'anteprima del match Il grande giorno è arrivato. La Lazio Primavera ha raggiunto Parma nella serata di ieri, dove le giovani aquile si contenderanno con la Fiorentina (campione in carica), la Coppa Italia ...

Unche è un insieme di buchi neri. In primis chi fu determinante per la liberazione di Cirillo?... le Brigate Rosse avevano ucciso il presidente della Democrazia cristiana Aldo. All'epoca ...Ricordo che va fatta ancora luce anche sul". A commentare all'ANSA gli arresti per terrorismo in Francia è Alberto Di Cataldo, figlio di Francesco Di Cataldo , il maresciallo ucciso a ...La brigatista arrestata in Francia era ai vertici della colonna romana delle Br, guidata da Barbara Balzerani, durante i giorni del sequestro dello statista ...Il grande giorno è arrivato. La Lazio Primavera ha raggiunto Parma nella serata di ieri, dove le giovani aquile si contenderanno con la Fiorentina (campione in carica), la Coppa Italia ...