Caso Ciro Grillo, i genitori della ragazza: "Frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici". Dopo il video della discordia di Beppe Grillo, tornano a parlare i genitori della ragazza che ha accusato di stupro Ciro Grillo e tre amici del figlio del garante del Movimento 5 Stelle. I genitori della giovane hanno rotto il silenzio con una lettera affidata a Giulia Bongiorno, legale della famiglia in questa delicatissima vicenda che ha vissuto e vive tutt'ora una ...

