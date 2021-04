Caso Ciro Grillo, genitori della ragazza: video dello stupro gira tra amici come trofeo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Frammenti di video intimi verrebbero condivisi tra amici. Questa l’accusa dei genitori della ragazza 19enne che ha denunciato di aver subito il 16 luglio 2019 una violenza di gruppo da parte di quattro ragazzi tra cui Ciro Grillo, il figlio di Beppe. "Abbiamo appreso che frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto. Confidiamo nel fatto che tutto questo fango sarà spazzato via facendo emergere la verità. Abbiamo dato mandato al nostro legale di agire in sede giudiziaria contro tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano a questo deplorevole tiro al bersaglio" hanno ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Frammenti diintimi verrebbero condivisi tra. Questa l’accusa dei19enne che ha denunciato di aver subito il 16 luglio 2019 una violenza di gruppo da parte di quattro ragazzi tra cui, il figlio di Beppe. "Abbiamo appreso che frammenti diintimi vengono condivisi trase il corpo di nostra figlia fosse un: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto. Confidiamo nel fatto che tutto questo fango sarà spazzato via facendo emergere la verità. Abbiamo dato mandato al nostro legale di agire in sede giudiziaria contro tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano a questo deplorevole tiro al bersaglio" hanno ...

