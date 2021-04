Caserta | noto imprenditore nella morsa degli strozzini | “Paga o ammazzo te e tuo padre”

(Di mercoledì 28 aprile 2021)mattinata odierna, la Guardia di Finanza diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di L.P., classe ’91, di, in quanto ritenuto gravemente indiziato della commissione di attività usuraie ed estorsive, ai danni di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mattinodinapoli : Covid, morto a Caserta Lanzante: era il direttore del noto Hotel Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta noto

ilmessaggero.it

Lo rendela società ferroviaria privata, che oggi compie 9 anni. Vengono inoltre potenziate ... Sulla direttrice No Stop vengono introdotti 2 nuovi collegamenti su, per la prima volta ...Lo rendela società ferroviaria privata, che oggi compie 9 anni. Vengono inoltre potenziate ... Sulla direttrice No Stop vengono introdotti 2 nuovi collegamenti su, per la prima volta ...Caserta . La Polizia Municipale di Caserta ha reso noto i nuovi orari per la ZTL che andranno in vigore a partire da Sabato 1 Maggio . di SEGUITO IL ...Il videoclip di «Smorza ‘e llights» girato clandestinamente sul letto di Francesco II. La diva dell’hard oggi avrebbe compiuto sessant’anni ...