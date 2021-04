Casellati, Falcon 900 come un taxi In un anno 124 voli di Stato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Tra i più spaventati c'è sicuramente la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato infatti - si legge su Repubblica - durante la pandemia nell'ultimo anno, ha utilizzato i voli di Stato per un numero record di volte, ben 124 tratte effettuate con il Falcon 900 dell’Aeronautica, da maggio 2020 ad oggi. Di queste, 97 sulla rotta Roma-Venezia. Andata e ritorno. È il tragitto casa-lavoro di Casellati, la cui famiglia tuttora risiede e vive a Padova. In sei casi, invece, il trireattore bianco si sposta tra Roma e la Sardegna, destinazione Alghero: il 18 agosto, e poi una settimana dopo, il 25. In quei giorni, riporta la stampa locale, la presidente Casellati è in ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Tra i più spaventati c'è sicuramente la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti. La seconda carica delloinfatti - si legge su Repubblica - durante la pandemia nell'ultimo, ha utilizzato idiper un numero record di volte, ben 124 tratte effettuate con il900 dell’Aeronautica, da maggio 2020 ad oggi. Di queste, 97 sulla rotta Roma-Venezia. Andata e ritorno. È il tragitto casa-lavoro di, la cui famiglia tuttora risiede e vive a Padova. In sei casi, invece, il trireattore bianco si sposta tra Roma e la Sardegna, destinazione Alghero: il 18 agosto, e poi una settimana dopo, il 25. In quei giorni, riporta la stampa locale, la presidenteè in ...

Advertising

paolopoliti1 : Casellati,il Falcon 900 come un taxi. Roma-Venezia,124 volte con voli di Stato - DiegoRaimondi11 : Niente di nuovo sotto il sole: 'Io sono Io e voi nun siete un caz.o' #Casellati #Falcon - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Casellati,il Falcon 900 come un taxi. Roma-Venezia,124 volte con voli di Stato - bobbearr : RT @Claudiaxstitch: 'Quei 124 voli di Stato della presidente Casellati in un anno: “Per evitare il Covid”. Il 75% delle tratte da Roma a ca… - Bruno54893113 : @repubblica In questa repubblica delle banane vedrete che non ci si meraviglierà più di tanto dei viaggi in sardegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati Falcon I 124 voli di Stato di Elisabetta Casellati in un anno LA NOTIZIA I 124 voli di Stato di Elisabetta Casellati in un anno Per ragioni di tutela della salute, dicono fonti di Palazzo Madama: Casellati non può fare lunghi percorsi in macchina per un problema alla schiena ...

Per ragioni di tutela della salute, dicono fonti di Palazzo Madama: Casellati non può fare lunghi percorsi in macchina per un problema alla schiena ...