Casella | voli di Stato | l’inchiesta di la Repubblica

(Di giovedì 29 aprile 2021) La presidente del Senatoti è stata oggetto di un’inchiesta di “la” per i 124dieffettuati in un anno per evitare il Covid.ti, 124diin un anno “per evitare il Covid”: scoppia la polemica su Notizie.it.

Advertising

nagia59 : RT @SalvaCostanzo: #Casellati sta ribaltando la frittata. Se il Covid non c'era ne avrebbe presi almeno il doppio. Casellà, vaffanculo. Son… - SalvaCostanzo : #Casellati sta ribaltando la frittata. Se il Covid non c'era ne avrebbe presi almeno il doppio. Casellà, vaffanculo… -

Ultime Notizie dalla rete : Casella voli

La Stampa

... che vanno daibasic panoramici a quelli acrobatici, i cosiddetti WingOver , per provare l'...il voucher sia il buono regalo possono essere consegnati a mano dal mittente o recapitati nella...La frase di Draghi esce quindi dalla" in difesa di Ursula e del ruolo delle donne " e va ... che lo stesso Dbeibah che ha incontrato Draghi lunedì scorso oggiad Ankara accompagnato da ...La notizia del futuro trasferimento a Milano del servizio controllo radar del nostro aeroporto è nuovamente rimbalzata alle cronache al termine delle ...Questo piccolo mouse da gaming in offerta su Amazon è da prendere al volo! Il prezzo parte da soli 22€ ma lo sconto è valido solo per oggi ...