Cartelle, riscossione debiti, patenti: nuova proroga in arrivo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governo sta valutando la possibilità di varare un nuovo decreto proroghe per far slittare di nuovo l’invio delle Cartelle esattoriali la cui sospensione è fissata al 30 aprile, sebbene al momento non risulti essere stata presa alcune decisione in merito. Documenti All’interno del provvedimento potrebbero però trovare spazio anche altri rinvii. Come ad esempio quello relativo alla validità del foglio rosa per la patente che per chi ha presentato domanda per l’esame di guida nel 2020 sarà valido fino alla fine del 2021. Dovrebbe slittare di tre mesi, dal 30 aprile al 30 settembre, anche la validità dei documenti di identità in scadenza. proroga riscossione e pignoramenti Il primo Decreto Sostegni, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, ha previsto la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governo sta valutando la possibilità di varare un nuovo decreto proroghe per far slittare di nuovo l’invio delleesattoriali la cui sospensione è fissata al 30 aprile, sebbene al momento non risulti essere stata presa alcune decisione in merito. Documenti All’interno del provvedimento potrebbero però trovare spazio anche altri rinvii. Come ad esempio quello relativo alla validità del foglio rosa per la patente che per chi ha presentato domanda per l’esame di guida nel 2020 sarà valido fino alla fine del 2021. Dovrebbe slittare di tre mesi, dal 30 aprile al 30 settembre, anche la validità dei documenti di identità in scadenza.e pignoramenti Il primo Decreto Sostegni, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, ha previsto la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo ...

