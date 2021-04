Cartabianca: come gli oggetti e le superfici possono essere contaminate dal Covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) Valerio Rossi Albertini, ricercatore del Cnr, ieri a Cartabianca ha spiegato come gli oggetti e le superfici possono essere contaminate dal coronavirus. Il virus si trasmette per via aerea, dalle goccioline (droplets) che viaggiano in forme grandi e piccole quando una persona parla o respira. Raccoglierlo dalle superfici, per quanto possibile, è estremamente raro. Rossi Albertini spiega che usare i guanti può salvare dalla contaminazione, se vengono utilizzati correttamente. Al momento, non c’è nessuna evidenza scientifica che colleghi un contagio ad una superficie contaminata o al cibo. Quando leggiamo o sentiamo che il SARS-Cov-2 resiste su una superficie per 24-72 ore, si fa riferimento a misurazioni fatte in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Valerio Rossi Albertini, ricercatore del Cnr, ieri aha spiegatoglie ledal coronavirus. Il virus si trasmette per via aerea, dalle goccioline (droplets) che viaggiano in forme grandi e piccole quando una persona parla o respira. Raccoglierlo dalle, per quanto possibile, è estremamente raro. Rossi Albertini spiega che usare i guanti può salvare dalla contaminazione, se vengono utilizzati correttamente. Al momento, non c’è nessuna evidenza scientifica che colleghi un contagio ad unae contaminata o al cibo. Quando leggiamo o sentiamo che il SARS-Cov-2 resiste su unae per 24-72 ore, si fa riferimento a misurazioni fatte in ...

