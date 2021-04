Carlsberg Italia, sfida possibile verso obiettivo zero incidenti entro 2030 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (LabItalia) - In occasione della 21sima edizione della Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro l'Organizzazione internazionale del lavoro ha scelto come motto 'Anticipare, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Lab) - In occasione della 21sima edizione della Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro l'Organizzazione internazionale del lavoro ha scelto come motto 'Anticipare, ...

Advertising

TV7Benevento : Carlsberg Italia, sfida possibile verso obiettivo zero incidenti entro 2030... - StraNotizie : Carlsberg Italia, sfida possibile verso obiettivo zero incidenti entro 2030 - food_comm : Carlsberg Italia: zero incidenti entro il 2030 - - foodaffairs_it : Giornata Mondiale Sicurezza e Salute sul Lavoro. Carlsberg Italia verso l'obiettivo 'Zero incidenti'… - castelloluc : @PiazzaaItalia Anche la Poretti è della Carlsberg, ma sono prodotte in Italia e danno lavoro a italiani. -