Carlsberg Italia, sfida possibile verso obiettivo zero incidenti entro 2030 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (LabItalia) - In occasione della 21sima edizione della Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro l'Organizzazione internazionale del lavoro ha scelto come motto 'Anticipare, prevenire e rispondere alle crisi investendo in sistemi resilienti di sicurezza e salute sul lavoro'. Un approccio condiviso da Carlsberg Italia che si impegna da sempre nel garantire la sicurezza delle proprie persone e dei luoghi che le ospitano. La tutela della salute delle persone in Carlsberg Italia, infatti, costituisce un elemento centrale e da sempre imprescindibile nella strategia dell'azienda, tanto da confluire, dal 2017, in Together towards zero, il programma di sostenibilità del Gruppo Carlsberg che fissa i target per il 2030 in linea con gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Lab) - In occasione della 21sima edizione della Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro l'Organizzazione internazionale del lavoro ha scelto come motto 'Anticipare, prevenire e rispondere alle crisi investendo in sistemi resilienti di sicurezza e salute sul lavoro'. Un approccio condiviso dache si impegna da sempre nel garantire la sicurezza delle proprie persone e dei luoghi che le ospitano. La tutela della salute delle persone in, infatti, costituisce un elemento centrale e da sempre imprescindibile nella strategia dell'azienda, tanto da confluire, dal 2017, in Together towards, il programma di sostenibilità del Gruppoche fissa i target per ilin linea con gli ...

Advertising

TV7Benevento : Carlsberg Italia, sfida possibile verso obiettivo zero incidenti entro 2030... - StraNotizie : Carlsberg Italia, sfida possibile verso obiettivo zero incidenti entro 2030 - food_comm : Carlsberg Italia: zero incidenti entro il 2030 - - foodaffairs_it : Giornata Mondiale Sicurezza e Salute sul Lavoro. Carlsberg Italia verso l'obiettivo 'Zero incidenti'… - castelloluc : @PiazzaaItalia Anche la Poretti è della Carlsberg, ma sono prodotte in Italia e danno lavoro a italiani. -