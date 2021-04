Captain America 4 film si fa con lo showrunner di The Falcon and The Winter Soldier (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marvel annuncia il nuovo film Captain America 4 con lo showrunner di The Falcon and The Winter Soldier come sceneggiatore. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marvel annuncia il nuovo4 con lodi Theand Thecome sceneggiatore. Tvserial.it.

Advertising

liaastyles : RT @meripertutti: buongiorno con anthony mackie che scopre di captain america 4 grazie ad un fan che glielo ha detto al supermercato https:… - tweet_erika21 : RT @camillatwitt3r: Falcon in tendenza e io già stavo urlando che lui ora è Captain America ma poi ho letto che non riguardava questo https… - ValeFalchi99 : Ero in edicola e avevo visto il dvd di 'Captain America: the First Avenger' con Chris Evans (che é sempre stato uno… - castjelross : RT @sharmstyles: le scene di combattimento in Captain America The Winter Soldier >>> - stark_ahsoka : RT @sharmstyles: le scene di combattimento in Captain America The Winter Soldier >>> -