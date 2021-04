Capri, in vendita la villa di Christian De Sica: ecco quanto vale (Di mercoledì 28 aprile 2021) È in vendita la villa di Christian De Sica e sua moglie Silvia, sorella di Carlo Verdone. La casa si trova a Capri ed ha un giardino da 2mila mq con vista mare. «La prima volta che vidi Capri fu quando avevo nove anni - ha raccontato più volte Christian De Sica - vi andai con mia madre per trovare mio padre Vittorio De Sica sul set del film La baia di Napoli in cui recitava con Sophia Loren e Clark Gable». Da allora, infatti, l'Isola di Capri è stata la protagonista di gran parte della sua vita privata. La possiedono dal 1996 ma ora hanno deciso di metterla in vendita. Capri, in vendita la bellissima villa di Christian De ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) È inladiDee sua moglie Silvia, sorella di Carlo Verdone. La casa si trova aed ha un giardino da 2mila mq con vista mare. «La prima volta che vidifu quando avevo nove anni - ha raccontato più volteDe- vi andai con mia madre per trovare mio padre Vittorio Desul set del film La baia di Napoli in cui recitava con Sophia Loren e Clark Gable». Da allora, infatti, l'Isola diè stata la protagonista di gran parte della sua vita privata. La possiedono dal 1996 ma ora hanno deciso di metterla in, inla bellissimadiDe ...

