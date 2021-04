Capelli biondi: la trasformazione platino di Selena Gomez lascia a bocca aperta (Di mercoledì 28 aprile 2021) I Capelli biondi sembrano essere un nuovo must a Hollywood e dintorni. Dopo Billie Eilish, l’ultima a cedere è stata Selena Gomez. Sul profilo di Rare Beauty – il suo beauty brand – la cantante ha stupito i fan con una trasformazione radicale. Una chioma biondo platino. C’era da aspettarselo. I Capelli biondi sono la più squisita tentazione della primavera 2021. La stessa Selena Gomez, infatti, aveva rivelato di voler cambiare tinta lo scorso febbraio, nel corso di una diretta Instagram. Una scelta certamente coraggiosa, specialmente per una brunette naturale. La reazione dei fan? Estasiata, ça va sans dire. La sua nuovissima chioma platino, infatti, ha fatto immediatamente guadagnare ... Leggi su amica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Isembrano essere un nuovo must a Hollywood e dintorni. Dopo Billie Eilish, l’ultima a cedere è stata. Sul profilo di Rare Beauty – il suo beauty brand – la cantante ha stupito i fan con unaradicale. Una chioma biondo. C’era da aspettarselo. Isono la più squisita tentazione della primavera 2021. La stessa, infatti, aveva rivelato di voler cambiare tinta lo scorso febbraio, nel corso di una diretta Instagram. Una scelta certamente coraggiosa, specialmente per una brunette naturale. La reazione dei fan? Estasiata, ça va sans dire. La sua nuovissima chioma, infatti, ha fatto immediatamente guadagnare ...

