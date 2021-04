Capcom Arcade Stadium trasforma i cheat in DLC a pagamento

(Di mercoledì 28 aprile 2021)venderà unche vi donerà l'invincibilità per $0,99 quando la collection sarà lanciata su PC tramite Steam, PlayStation e Xbox il 25 maggio. Come su Nintendo Switch, doveè stato lanciato a febbraio, il download iniziale sarà gratuito e includerà 1943: The Battle of Midway. Acquisterete quindi pacchetti di classici retrò o giochi individuali. Ma ildell'invincibilità è nuovo, così come un set di visualizzazioni che riceverete gratuitamente pre-ordinando la collection con tutti i suoi titoli in bundle Leggi altro...

In particolare, la compagnia ha annunciato che Capcom Arcade Stadium si espanderà per includere in futuro più classici. Tra i nuovi contenuti per il lancio di... Capcom subisce una grossa perdita poichè il produttore di Street Fighter abbandona l'azienda per il posto da presidente di Delightworks.