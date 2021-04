Caos cimiteri a Roma: “2mila bare in attesa di sepoltura. Solo un dipendente al lavoro” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le notizie si rincorrono ormai da inizio 2021, a fasi alterne la stessa Ama ha lanciato l’allarme sulle gestione dei cimiteri di Roma e la difficoltà di seppellire le salme. Poi c’è stato il grido del deputato del Pd Andrea Romano, il cui appello è stato raccontato anche su queste colonne dalla penna di Enrico Mingori: la situazione è disperata e non sembra destinata a migliorare. A confermarlo è un’inchiesta del Corriere della Sera che si è introdotto con telecamere nascoste nel cimitero Flaminio, il più grande d’Italia con i suoi 140 ettari di estensione, dove si stima che siano circa 2500 le salme in attesa. Si vedono bare affastellate in ogni angolo. Il Corriere riporta la storia di Adriano e di sua madre Wanda, morta il 22 gennaio 2021. A oggi il Adriano non è riuscito ancora a darle una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le notizie si rincorrono ormai da inizio 2021, a fasi alterne la stessa Ama ha lanciato l’allarme sulle gestione deidie la difficoltà di seppellire le salme. Poi c’è stato il grido del deputato del Pd Andreano, il cui appello è stato raccontato anche su queste colonne dalla penna di Enrico Mingori: la situazione è disperata e non sembra destinata a migliorare. A confermarlo è un’inchiesta del Corriere della Sera che si è introdotto con telecamere nascoste nel cimitero Flaminio, il più grande d’Italia con i suoi 140 ettari di estensione, dove si stima che siano circa 2500 le salme in. Si vedonoaffastellate in ogni angolo. Il Corriere riporta la storia di Adriano e di sua madre Wanda, morta il 22 gennaio 2021. A oggi il Adriano non è riuscito ancora a darle una ...

