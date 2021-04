Canottaggio, Romano Battisti non esclude il sogno Tokyo dopo l’esperienza con Luna Rossa in Coppa America (Di mercoledì 28 aprile 2021) Reduce da una lunga e faticosa campagna di Coppa America a bordo di Luna Rossa, il canottiere Romano Battisti è stato festeggiato questa mattina presso lo storico Palazzo Mazzoni dall’Amministrazione Comunale di Sabaudia e dalle Fiamme Gialle per l’ottimo lavoro svolto in Nuova Zelanda e per gli eccellenti risultati conseguiti nel nuovo ruolo di grinder sull’AC75 del patron Patrizio Bertelli. Il 34enne laziale, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 nel due di coppia (insieme ad Alessio Sartori) e più volte capace di salire sul podio a Campionati Mondiali ed Europei di Canottaggio, ha contribuito al fantastico cammino di Luna Rossa Prada Pirelli nella 36ma edizione dell’America’s Cup ad Auckland. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Reduce da una lunga e faticosa campagna dia bordo di, il canottiereè stato festeggiato questa mattina presso lo storico Palazzo Mazzoni dall’Amministrazione Comunale di Sabaudia e dalle Fiamme Gialle per l’ottimo lavoro svolto in Nuova Zelanda e per gli eccellenti risultati conseguiti nel nuovo ruolo di grinder sull’AC75 del patron Patrizio Bertelli. Il 34enne laziale, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012 nel due di coppia (insieme ad Alessio Sartori) e più volte capace di salire sul podio a Campionati Mondiali ed Europei di, ha contribuito al fantastico cammino diPrada Pirelli nella 36ma edizione dell’’s Cup ad Auckland. ...

