Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto festeggia a casa l'assoluzione: "I Matti delle Giuncaie" lo sorprendono con un mini-concerto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Walter De Benedetto, l'uomo malato di una forma molto grave di artrite reumatoide, il 27 aprile è stato assolto dal Tribunale di Arezzo dopo essere stato accusato di coltivare Cannabis terapeutica nel giardino di casa. Ed è proprio a casa sua che Walter ha accolto con gioia la decisione dei giudici, festeggiando con un ristretto gruppo di amici che dall'inizio della sua vicenda gli sono sempre stati vicino. Tra questi anche I Matti delle Giuncaie, che gli hanno dedicato una canzone, e che l'hanno sorpreso con un mini-concerto privato, cantando insieme a lui il nuovo brano intitolato "Matto".

