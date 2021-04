Campionato italiano su base regionale | ottimi risultati per la Vanessa Nuoto Smile

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tre giorni di gare, nella settimana appena trascorsa, presso la piscina Felice Scandone di Napoli, hanno dato grandissime soddisfazioni alladi Benevento. Ammessi a partecipare quattro atleti alle varie gare in programma: Ada Rosa, Tavini Andrea Celeste, Pellegrini Giorgia e Diodato Matteo. Ricco il medagliere per la società beneventana, ormai diventata una realtà delsannita e campano: 2° posto per Pellegrini Giorgia nei 400 stile, 1° posto nei 1500 stile per una fantastica Ada Rosa, la quale si aggiudica anche un 2° e 3° posto rispettivamente nelle altre combattutissime gare degli 800 e 400 stile. Principe della manifestazione lo strabiliante Diodato Matteo: giunto al 2° posto, si proclama campionenella categoria assoluti nei ...