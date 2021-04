Camorra | pizzo imposto davanti a busto del baby boss Sibillo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’altare della Madonna allestito al civico 26 di via Santissimi Filippo e Giacomo, nel cuore di Napoli, ai piedi del palazzo dove risiedono la famiglia malavitosa dei, realizzato anche per ricordare e celebrare la “buonanima” (così lo chiamano ora i suoi eredi), ilEmanuele, “ES17”, era stato trasformato nel luogo dove formulare le richieste estorsive: è quanto emerge dall’inchiesta dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, coordinata dalla DDA, che oggi ha portato all’arresto di 21 presunti appartenenti al gruppo camorristico satellite dell’Alleanza di Secondigliano. Un commerciante della zona, infatti, è stato letteralmente trascinatoall’altarino affinché riconoscesse la supremazia malavitosa deiprima che gli venisse ...

...a pagare il. Il gruppo è rimasto fedele ad Emanuele Sibillo , 20enne che nel 2015 morì per mano di esponenti del clan Buonerba . Una carriera criminale iniziata già diversi anni prima.,..."Ilesiste ancora come modalità estorsiva , però già da tempo, quindi prima del Covid, ... 'Ndrangheta e, in particolare, "da lungo tempo acquisiscono, anche a prezzi fuori mercato, ...L’altare della Madonna allestito al civico 26 di via Santissimi Filippo e Giacomo, nel cuore di Napoli, ai piedi del palazzo dove risiedono la famiglia malavitosa dei Sibillo, realizzato anche per ric ...I carabinieri hanno arrestato 21 persone durante un’operazione contro la camorra: si tratta di appartenenti al clan Sibillo.