Camorra | duro colpo al clan ' Sibillo' 21 arresti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) E' uno dei gruppi chiamati 'paranza dei bambini', i cui componenti sono giovanissimi diventati in brevissimo tempo baby boss. Come Emanuele, le cui ceneri e un busto erano messe in un altare, ...

La figura di Sibillo, conosciuto anche con la sigla "ES17", era diventata negli anni una sorta di "culto" per i giovani affiliati al clan attivo nel centro storico al quale è stato inferto un...(ANSA). Duro colpo dei carabinieri al clan "Sibillo", uno dei gruppi camorristici del centro di Napoli, retto tra il 2013 e il 2015 dai fratelli Pasquale ed Emanuele Sibillo, facente parte della cosid ...Il clan Sibillo ha subito un duro colpo da parte dei carabinieri . E' uno dei gruppi della camorra del centro di Napoli , che tra il ...