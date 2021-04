Camorra a Napoli, rimosso tra le proteste l'altarino del baby boss Emanuele Sibillo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prima gli arresti della scorsa notte, poi la rimozione dei simboli. Colpo duro al clan Sibillo. Abbattuto alle prime ore del mattino l?altarino del baby-boss della paranza dei bambini, Emanuele... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prima gli arresti della scorsa notte, poi la rimozione dei simboli. Colpo duro al clan. Abbattuto alle prime ore del mattino l?deldella paranza dei bambini,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Camorra, a Napoli operazione contro il clan Sibillo: 21 arresti #cronacanapoli - ciropellegrino : Blitz anti-camorra, 21 arresti nel clan Sibillo. Rimosso l'altarino per il baby boss Emanuele - carmen_distaso : RT @sruotolo1: #camorra oggi è nu juorn bbuon. In carcere 21 affiliati al #clanSibilio. Operavano a #forcella, nel centro di #Napoli. Estor… - anna_annie12 : Blitz anti-camorra, arrestati 21 appartenenti al clan Sibillo a Napoli | Sky TG24 - MarcoDonisi : RT @sruotolo1: #camorra oggi è nu juorn bbuon. In carcere 21 affiliati al #clanSibilio. Operavano a #forcella, nel centro di #Napoli. Estor… -