Camilla sfida Kate per il ruolo di Regina consorte | la foto che oscura la Middleton

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella monarchia inglese contano più le donne che gli uomini: in vista della successione, chi sarà? Il vertice tenuto tra Sua Maestà, Carlo e il primogenito William ha sancito la nascita di una ‘soft regency’ tra i due: eppure qualcuno prima o poi sul trono dovrà sedersi e dunque sarà anche la donna al fianco de Re a rappresentare la monarchia. Latraè aperta e gli ultimi avvenimenti – soprattutto il funerale di Filippo – hanno fatto emergere la, ma la reazione social della moglie di Carlo ha adombrato la duchessa di Cambridge.

Latra Kate eè aperta e gli ultimi avvenimenti - soprattutto il funerale di Filippo - hanno fatto emergere la Middleton, ma la reazione social della moglie di Carlo ha adombrato la ... LOLNEWS.IT - Nella monarchia inglese contano più le donne che gli uomini: in vista della successione, chi sarà regina consorte, Kate o Camilla? Il vertice tenuto tra Sua Maestà, Carlo e il primogenito ...