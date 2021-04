Camboni argento iridato nella tavola olimpica A Tokyo si può sognare

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Mattiaha vinto l'ai Mondiali RS:X di vela, in corso a Cadice, in Spagna. L'azzurro 25enne nato a Civitavecchia , che un mese fa aveva conquistato anche l'continentale, ha ...

Advertising

ItaliaTeam_it : La gioia di Mattia Camboni per l’argento iridato nella classe RS:X! E andiamoooo! ???? #ItaliaTeam | @federvela - RaiSport : L'azzurro ???? #Camboni argento ?? ai #mondiali di #windsurf Solo l'olandese #Badloe meglio di lui ??… - LIRRIVERENTE3 : Vela: Mondiali Windsurf; azzurro Camboni è argento Solo olandese Badloe meglio di lui, ora si spera nel podio anche… - peterkama : Vela: Mondiali Windsurf; azzurro Camboni è argento Solo olandese Badloe meglio di lui, ora si spera nel podio anche… - flamminiog : RT @RaiSport: L'azzurro ???? #Camboni argento ?? ai #mondiali di #windsurf Solo l'olandese #Badloe meglio di lui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Camboni argento

Mattiaha vinto l'ai Mondiali RS:X di vela, in corso a Cadice, in Spagna. L'azzurro 25enne nato a Civitavecchia , che un mese fa aveva conquistato anche l'continentale, ha guadagnato ...Da notare che l'al Mondiale si aggiunge all'all' Europeo conquistato solo due mesi ... - racconta a terra Mattia- Questa seconda medaglia in tre mesi mi dà una grande gioia, ...Mattia Camboni (nella foto) ha vinto l’argento ai Mondiali RS:X di vela, in corso a Cadice, in Spagna. L’azzurro 25enne nato a Civitavecchia (Roma), che un mese fa aveva conquistato anche l’argento co ...Una chiusura tutta azzurra ai Mondiali di windsurf olimpico RS:X maschile e femminile a Cadice. Nel giorno conclusivo e decisivo, con vento medio forte e sul campo di regata senza onda, le due Medal R ...