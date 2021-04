Calo significativo degli abbandoni di cani, ma anche le adozioni calano del 30%: il caso di Montebolzone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si temeva che con il lockdown, soprattutto quello dell’anno scorso, ci sarebbe stato un aumento esponenziale dei cani abbandonati, ma questo per fortuna sembra non essere avvenuto in maniera così drastica come si temeva. Prendendo ad esempio la struttura di Montebolzone nel piacentino i volontari della struttura hanno messo in evidenza come “si sia sentito di un aumento dei casi di abbandono di animali durante il lockdown, qui da noi è successo il contrario“. La struttura piacentina ha rilevato che ogni anno fino allo scorso anno accoglievano come minimi 20-25 cani abbandonati, ora si è passati a una media di 6-7 cani, in gran parte sfuggiti ai proprietari e tutti dotati di microchip. Questo è un dato significativo per quanto riguarda gli abbandoni, soprattutto perché gli animali, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si temeva che con il lockdown, soprattutto quello dell’anno scorso, ci sarebbe stato un aumento esponenziale deiabbandonati, ma questo per fortuna sembra non essere avvenuto in maniera così drastica come si temeva. Prendendo ad esempio la struttura dinel piacentino i volontari della struttura hanno messo in evidenza come “si sia sentito di un aumento dei casi di abbandono di animali durante il lockdown, qui da noi è successo il contrario“. La struttura piacentina ha rilevato che ogni anno fino allo scorso anno accoglievano come minimi 20-25abbandonati, ora si è passati a una media di 6-7, in gran parte sfuggiti ai proprietari e tutti dotati di microchip. Questo è un datoper quanto riguarda gli, soprattutto perché gli animali, ...

Advertising

BuonoClaudio : In Basilicata un significativo calo dei contagi: adesso si punta alla ‘zona gialla’ - Gianluca_2205 : @Ruffino_Lorenzo Buongiorno Lorenzo, quando si dovrebbe vedere secondo i dati un calo significativo dei decessi (an… - francebande : Padre Bande dice chiusura o no il numero di imbecilli non cambia.Tra buon tempo e accelerazione dei vaccini speriam… - neghittoso : @Freddie764 @qqzzaro @BarbaraRaval Ok. Tre anni. Che io sia o meno qui, se ci sarai tu (e ti auguro di star bene pu… - pakywood : @deveraunseraunn Oddio è una delle peggiori d'Italia, in UK comunque il calo significativo è iniziato intorno al 30% -