Callum Illot | diventa il pilota sostituto di Alfa Romeo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il collaudatore Ferrariviene promossodiin Formula 1. Il 22enne che è stato runner-up del campione di Formula 2 Mick Schumacher lo scorso anno si dice che sia disponibile insieme a Robert Kubica come riservista regolare per l’, soprattutto se a Kubica viene impedito di gareggiare in altre categorie. Il giovanepotrebbe trovare una buona opportunità per dimostrare il suo talento.al GP del Portogallo e di Spagna: Iberian back-to-back: ha trovato un posto alla guida diIlott è entrato a far parte del team ...

Advertising

Thales14879511 : @alfaromeoracing @F1 @callum_ilott Illot >>>>>>>> Giovinazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Callum Illot

AutoMotoriNews

Un po' come Mick anchesarà molto vicino al Circus essendo test driver della Ferrari. In ogni caso nel 2021 competerà con un programma nel Gran Turismo sempre a bordo di una Ferrari. ...Giovedì pomeriggio tornerà al volante di una Ferrari invece Mick Schumacher mentre venerdì chiuderanno la settimana dei test ancora Schumi jr e. LUNEDÌ: Shwartzman, Alesi ed ArmstrongIl collaudatore della Ferrari Callum Illot è diventato il pilota sostituto in Alfa Romeo. Volete conoscere tutto? scopriamolo.La scuderia italo-svizzera ha annunciato l’ingaggio del giovane pilota della Ferrari Driver Academy come pilota di riserva per la stagione in corso. La collaborazione tra Ferrari e Alfa Romeo continua ...