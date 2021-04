California, ispanico ubriaco soffocato dalla polizia, diffuso il video. Usa sotto shock (Di mercoledì 28 aprile 2021) ... che viene arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti mentre uno dei tre agenti preme sul suo torace nonostante i lamenti e l'implorazione 'Please don't do it' (per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) ... che viene arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti mentre uno dei tre agenti preme sul suo torace nonostante i lamenti e l'implorazione 'Please don't do it' (per ...

California, ispanico ubriaco soffocato dalla polizia. Diffuso il video, Usa sotto choc Le immagini della bodycam. Sono state rese pubbliche le riprese della 'bodycam' della polizia: un video choc che ha rivelato in che modo è stato ucciso un ispanico in California, a Alameda. Nel video il 26enne Mario Arenales Gonzales viene arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti, mentre uno dei tre agenti preme sul suo ...

