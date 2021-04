Calciomercato Serie A LIVE: derby per Simy, l’Inter pensa a sinistra (Di mercoledì 28 aprile 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 28 APRILE Milik-Juventus, strada chiusa dal Marsiglia (CLICCA QUI) Calciomercato Lazio: Matteo Ricci per il dopo Leiva (CLICCA QUI) Roma, Bonifazi nome caldo per la difesa (CLICCA QUI)Calciomercato Bologna: torna di moda l’ex Inter Arnautovic (CLICCA QUI)Per Simy è duello Genoa-Samp(CLICCA QUI)Cosa farà Palacio? Il Monza ci prova (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 28 APRILE Milik-Juventus, strada chiusa dal Marsiglia (CLICCA QUI)Lazio: Matteo Ricci per il dopo Leiva (CLICCA QUI) Roma, Bonifazi nome caldo per la difesa (CLICCA QUI)Bologna: torna di moda l’ex Inter Arnautovic (CLICCA QUI)Perè duello Genoa-Samp(CLICCA QUI)Cosa farà Palacio? Il Monza ci prova (CLICCA ...

Advertising

psb_original : Calciomercato Serie B - Tre club sul centrocampista del Piacenza Corbari #SerieB - sportli26181512 : I top della Serie A: super Correa guida la squadra dei migliori: Trentatreesima giornata di Serie A in archivio e p… - Mercato_SerieA : Più di Barella e Milinkovic: nessuno corre quanto Brozovic in Serie A, Conte gli chiede l’ultimo step… - sportli26181512 : Più di Barella e Milinkovic: nessuno corre quanto Brozovic in Serie A. Conte gli chiede l’ultimo step: Sacrificio.… - cmdotcom : Più di #Barella e #Milinkovic: nessuno corre quanto #Brozovic in Serie A. Conte gli chiede l’ultimo step… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Europa League, Manchester - Roma: a quota 4,50 e 15 i gol degli ex Mkhitaryan e Smalling. Il trofeo... Commenta per primo C'è una stagione da salvare per la Roma , che nelle ultime tre partite dell'Europa League giocherà sapendo che la posta in palio è altissima. I giallorossi, che in Serie A si sono fatti scappare il gruppo in corsa per la Champions, nelle ultime settimane si sono concentrati sulla doppia sfida contro il Manchester United e sulla possibile finale: la lavagna ...

Inter, Zhang atterrato a Milano: domani gli incontri in sede ...ha già raggiunto il capoluogo lombardo e domani sarà già in sede per il primo di una serie di ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Giudice Sportivo Serie A: tutti gli squalificati per la 34esima giornata Calciomercato.com Calcio: Serie A pronto valzer panchine, Spalletti verso Napoli, Gattuso a Firenze e Sarri a Roma Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il campionato di Serie A di avvia alla conclusione, i verdetti non sono ancora ufficiali, ma le manovre per le panchine della prossima stagione è già partito. Il classico v ...

CALCIO FEMMINILE – Addio a Spugna, al suo posto all’Empoli Ulderici Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a Fabio Ulderici. Ulderici, nato ad Alessandria nel 1983, ha lavorato nel settore giovanile maschile del Torino e poi ...

Commenta per primo C'è una stagione da salvare per la Roma , che nelle ultime tre partite dell'Europa League giocherà sapendo che la posta in palio è altissima. I giallorossi, che inA si sono fatti scappare il gruppo in corsa per la Champions, nelle ultime settimane si sono concentrati sulla doppia sfida contro il Manchester United e sulla possibile finale: la lavagna ......ha già raggiunto il capoluogo lombardo e domani sarà già in sede per il primo di unadi ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube!Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il campionato di Serie A di avvia alla conclusione, i verdetti non sono ancora ufficiali, ma le manovre per le panchine della prossima stagione è già partito. Il classico v ...Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra Femminile a Fabio Ulderici. Ulderici, nato ad Alessandria nel 1983, ha lavorato nel settore giovanile maschile del Torino e poi ...