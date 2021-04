Calciomercato Roma, Bonifazi nome caldo per la difesa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Kevin Bonifazi sta disputando una delle sue migliori stagioni in Serie A con l’Udinese e la Roma gli ha messo gli occhi addosso per il futuro 25 partite fin qui e prestazioni in crescendo per Kevin Bonifazi, difensore centrale dell’Udinese che è pronto per il salto di qualità. L’ex centrale della Spal, come riporta La Gazzetta dello Sport, è nel mirino della Roma, che potrebbe presto salutare alcune pedine importanti. Fazio e Juan Jesus non sono più da tempo al centro del progetto giallorosso e su Mancini cominciano ad arrivare le prime voci di mercato. E così Bonifazi potrebbe essere una risorsa importante per il futuro mister della Roma, anche se non sarà facile scalzarlo dal’Udinese che crede molto in lui ed è pronto a riscattarlo dalla Spal per 6 milioni e mezzo di euro. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Kevinsta disputando una delle sue migliori stagioni in Serie A con l’Udinese e lagli ha messo gli occhi addosso per il futuro 25 partite fin qui e prestazioni in crescendo per Kevin, difensore centrale dell’Udinese che è pronto per il salto di qualità. L’ex centrale della Spal, come riporta La Gazzetta dello Sport, è nel mirino della, che potrebbe presto salutare alcune pedine importanti. Fazio e Juan Jesus non sono più da tempo al centro del progetto giallorosso e su Mancini cominciano ad arrivare le prime voci di mercato. E cosìpotrebbe essere una risorsa importante per il futuro mister della, anche se non sarà facile scalzarlo dal’Udinese che crede molto in lui ed è pronto a riscattarlo dalla Spal per 6 milioni e mezzo di euro. L'articolo ...

mirkocalemme : Con #Sarri, la #Roma riaprirebbe l'affare #Milik: l'ok del polacco c'è già (da tempo) e al mister l'idea piace. L'… - calciomercatoit : ?? #Juventus, indizio social sul ritorno di #Allegri ?? - romaforever_it : Da Napoli a Roma e Marsiglia. Il lungo giro di Milik, legato a Sarri - Bertolca10 : Il Livornese #Allegri in due anni sabbatici ha rifiutato (o non è stato considerayo) dalle big di mezza Europa (Ars… - Lo_DeGirolamo : ?? ESCLUSIVA #LBDV - #Roma, rispunta #Hysaj per la fascia destra L’albanese a giugno si libererà a parametro zero… -

