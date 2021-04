Calciomercato Milan | Mirante verso i rossoneri | sarà lui il secondo portiere

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 aprile 2021): arrivano conferme per quanto riguarda il trasferimento in rossonero di AntonioIl ruolo deluno dei più delicati nella prossima sessione diper il. In attesa di capire il futuro di Donnarumma infatti, isi stanno già attivando per il vice. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24quanto riportato da La Repubblica,Antonioil nuovodel Diavolo a partire dalla prossima stagione. L’estremo difensore classe 1983 arriverà a costo zero dalla Roma (è in scadenza con i giallorossi il prossimo 30 giugno). L'articolo proviene ...