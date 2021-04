Calciomercato Juventus, bomba pazzesca: dimissioni di Pirlo! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Spuntano novità sul Calciomercato della Juventus. Voci di corridoio, infatti, affermano che mister Pirlo sarebbe vicino alle dimissioni: cosa sta succede. Non è di certo una stagione facile quella della Juventus, con il Calciomercato della prossima sessione che dipenderà soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ma questa non è l’unica nota negativa, infatti, mister L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Spuntano novità suldella. Voci di corridoio, infatti, affermano che mister Pirlo sarebbe vicino alle: cosa sta succede. Non è di certo una stagione facile quella della, con ildella prossima sessione che dipenderà soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ma questa non è l’unica nota negativa, infatti, mister L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - Gazzetta_it : Juve, come cambi con Allegri? - PietroMete : RT @NicoSchira: Nonostante le voci delle ultime ore la #Juventus non è intenzionata a sostituire Andrea #Pirlo con Igor #Tudor. Pirlo sarà… - infoitsport : Calciomercato Juventus, nuovo colpo dalla Fiorentina - DovevederelaA : Si avvicina il ritorno di #Allegri alla #Juvetus, il tecnico ha già dato indicazioni per il #calciomercato, cambian… -