Calciomercato – Inter, si riapre la pista Giroud: difficile il rinnovo con il Chelsea (Di mercoledì 28 aprile 2021) Olivier Giroud di nuovo nei radar dell’Inter Dopo essere stato ad un passo dall’arrivo nel gennaio del 2020, Olivier Giroud torna nei radar dei dirigenti nerazzurri. L’attaccante francese la scorsa stagione ha prolungato il suo contratto con il Chelsea fino al 30 giugno di quest’anno, operazione difficile da ripetere anche in questa stagione. Ed ecco allora che si riaccende la pista Inter con Conte da sempre suo grande estimatore. L’occasione di tesseralo da parametro zero è ghiotta anche considerato che un vice-Lukaku a Milano non è mai realmente arrivato e il francese rappresenta un’ottima occasione (fonte: goal.com) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Olivierdi nuovo nei radar dell’Dopo essere stato ad un passo dall’arrivo nel gennaio del 2020, Oliviertorna nei radar dei dirigenti nerazzurri. L’attaccante francese la scorsa stagione ha prolungato il suo contratto con ilfino al 30 giugno di quest’anno, operazioneda ripetere anche in questa stagione. Ed ecco allora che si riaccende lacon Conte da sempre suo grande estimatore. L’occasione di tesseralo da parametro zero è ghiotta anche considerato che un vice-Lukaku a Milano non è mai realmente arrivato e il francese rappresenta un’ottima occasione (fonte: goal.com) L'articolo proviene damagazine.

