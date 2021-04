Calciomercato Bologna | cosa farà Palacio? Il Monza prova a convincerlo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Rodrigopotrebbe dire addio alin estate, su di lui c’è il pressing del. Un altro in partenza Come accade da qualche estate Rodrigocomunicherà alle sue volontà a fine stagione. Dopo il no all’Atalanta di due anni fa ora la calamita che attrae si chiamae si chiama soprattutto Adriano Galliani. L’ex dirigente del Milan vorrebbe Rodrigo come punto fermo del proprio attacco nonché trascinatore in caso di promozione in Serie A. A 39 annipotrebbe pensarci, intanto ilragiona sui sostituti: in partenza anche Santander che non rientra più nei piani di Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.