Calciomercato Atalanta – Se Gasperini va alla Juventus si porta due top

Advertising

capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - sportli26181512 : Atalanta, senti Moggi: 'La Dea ha ipotecato la seconda piazza, Juve senza anima, se la gioca col Milan...': L’ex di… - CMercatoNews : ???? #Juventus, e anche #Inter: il terzino esce allo scoperto: 'Sogno di giocare con il #BorussiaDortmund' - MCalcioNews : Atalanta, per la porta spunta Ospina: il colombiano lascerà il Napoli a fine stagione - sportli26181512 : Gosens valuterebbe volentieri un'offerta del Borussia Dortmund: Gosens valuterebbe volentieri un'offerta del Boruss… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Calciomercato.com

... subito dietro all'Inter,e Napoli: ' L'e il Napoli hanno ipotecato la seconda e la terza piazza. L'Inter vede lo scudetto, ormai manca pochissimo al taglio del traguardo', svela su ...E? ' Era Luca Percassi! Il figlio di Antonio, proprietario dell'e non solo'. Fantastico. 'La famiglia Percassi non voleva fermarsi a 'Kiko' e puntava ad investire anche sul mondo uomo. ...Nonostante la titolarità, il futuro di Christian Eriksen con la maglia dell'Inter sembra ancora in bilico: le ultime di calciomercato ...Gosens alla Juventus, calciomercato: l'esterno tedesco nel mirino della Vecchia Signora, ma il tedesco spegne ogni entusiasmo ...