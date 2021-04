Calcio: Van Bommel favorito per la panchina del Wolfsburg (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il tecnico olandese è fermo dall'esonero al Psv nel dicembre 2019 BERLINO (GERMANIA) - Esonerato nel dicembre 2019 dal Psv Eindhoven, Mark Van Bommel potrebbe ripartire dalla Bundesliga. Secondo la "... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il tecnico olandese è fermo dall'esonero al Psv nel dicembre 2019 BERLINO (GERMANIA) - Esonerato nel dicembre 2019 dal Psv Eindhoven, Mark Vanpotrebbe ripartire dalla Bundesliga. Secondo la "...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Van Calcio: Van Bommel favorito per la panchina del Wolfsburg ... Lipsia e Bayer Leverkusen sarebbero interessate) e già dallo scorso autunno sarebbero stati avviati i contatti con Van Bommel. . glb/red 28 - Apr - 21 15:45 28 aprile 2021

Parola dello scout che scoprì Ronaldo, Neymar, van Nistelrooy e tanti altri Piet de Visser lo scout che ha scoperto tanti campionissimi del mondo del calcio. Abrahmovic lo port a Londra e questo fece la fortuna dei Blues e di tanti giocatori. Dopo una carriera di buon successo come giocatore e manager in Olanda, de Visser fu costretto a ritirarsi ...

Van Persie: «Ho riconosciuto il talento di Mbappè prima di tutti» Calcio News 24 I 4 giocatori da seguire e il potenziale undici titolare dell'Olanda a Euro 2020 Tra le big del calcio europeo, quelle dalla maggiore tradizione, l'Olanda è forse quella mossa dalla maggiore voglia di riscatto: le assenze a Euro 2016 e ai Mondiali del 2018 hanno rappresentato, del ...

Tutte le triplette alla fase finale di EURO: David Villa, Marco Van Basten e gli altri Non si vede una tripletta nei Campionati Europei UEFA dal 2008: ce ne sarà una a UEFA EURO 2020? Nelle 15 edizioni del Campionato Europeo UEFA ci sono state solo otto triplette: ecco chi le ha segnate ...

