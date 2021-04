Calcio Napoli, arrivano i giapponesi: accordo con Konami giochi. E da luglio il centro sportivo cambia nome (Di mercoledì 28 aprile 2021) Konami digital entertainment ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di collaborazione di lungo periodo con la Società Sportiva Calcio Napoli. La partnership ufficiale nel settore dei videogiochi a tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22 e garantirà numerosi diritti di commercializzazione. Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball Pes sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente autorizzata. Inoltre, Konami ha comunicato che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo della nota società calcistica italiana. Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata ‘Ssc ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021)digital entertainment ha annunciato oggi di aver sottoscritto undi collaborazione di lungo periodo con la Società Sportiva. La partnership ufficiale nel settore dei videoa tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22 e garantirà numerosi diritti di commercializzazione. Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball Pes sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione delcompletamente autorizzata. Inoltre,ha comunicato che diventerà il partner ufficiale deldella nota società calcistica italiana. Dal 1°2021, la struttura sarà ufficialmente denominata ‘Ssc ...

