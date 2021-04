Calcio | Champions | Chelsea blocca il Real sull’1-1 | Benzema risponde a Pulisic**

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Madrid, 27 apr. (Adnkronos) – Ildi Tuchel, in trasferta,-1 ilMadrid di Zidane, nella semifinale di andata dellaLeague, concheal gol di Pulisic. Con la Superlega sullo sfondo, a Valdebebas le assenze condizionano Zidane, che ritrova Kroos e vara il 3-5-2, con Carvajal e Marcelo e il tandem-Vinicius Junior davanti. Tuchelcon il solito 3-4-3, con in avanti Pulisic e Mount a supportare Werner. I londinesi giocano meglio nel primo tempo, sprecano una occasione colossale con Werner che al 10? in ripartenza calcia da pochi metri sul corpo di Courtois. I Blues vanno a segno al 14?: Rudiger serve in profondità per Pulisic che viene dimenticato dalla difesa del ...

Advertising

sportmediaset : #Milan, da campione d'inverno a fuori dalla Champions: non era mai successo. #SportMediaset - tuttosport : #Psg, #Neymar: 'Voglio la Champions. Rinnovo? Ne stiamo parlando' - SkySport : REAL MADRID-CHELSEA 1-1 Risultato finale ? ? #Pulisic (14') ? #Benzema (29') ? ?? - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: #ChampionsLeague, #RealMadridChelsea 1-1: Benzema riacciuffa Pulisic e salva Zidane. #SportMediaset - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Champions League, Real Madrid-Chelsea 1-1: Benzema tiene a galla i Blancos, tutto rimandato al ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Champions

... ma si è rammaricato della "mancanza di precisione" per sfruttare le buone opzioni nella prima mezz'ora e che lasciano aperta la qualificazione in questa semifinale diLeague. "Forse ...Un tempo di puro spettacolo, una ripresa più tattica e una qualità complessiva davvero elevata. L'1 - 1 con cui Real Madrid e Chelsea pareggiano nell'andata della prima semifinale dinon delude, conferma che il Real difficilmente sbaglia partite di questo livello anche se è lontano anni luce dai suoi livelli migliori. E che soprattutto il Chelsea è molto più di un'...Real Madrid e Chelsea hanno pareggiato per 1-1 nella semifinale d'andata della Champions League 2021 di calcio. Gli spagnoli non sono riusciti a imporsi tra le mura amiche dell'Alfredo di Stefano Stad ...Ripresa degli allenamenti a Zingonia, tutti a disposizione di Gasperini per preparare la sfida di domenica contro il Sassuolo. Come si legge sul sito ufficiale dell’Atalanta, oggi pomeriggio la squadr ...