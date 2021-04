Cagliari, l’ex Zenga: “Speravo di meritare altra chance. Conte? Al suo posto mi legherei alla panchina” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mi manca la panchina, avrei continuato volentieri a Cagliari: Speravo di meritarmi una sorta di chance, ma questa è la vita e gli allenatori sono fatti così“. Lo ha detto Walter Zenga ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore ha parlato anche della sua squadra del cuore, l’Inter, e di Antonio Conte. “Lui come Trapattoni? Per me no, sono epoche diverse – ha aggiunto -. Rimarrebbe al posto di Conte? Ho un amore totale per l’Inter, io mi legherei alla panchina senza chiedere niente a nessuno“. Infine un commento anche su Gigio Donnarumma e il rinnovo con il Milan che tarda ad arrivare. “Se a 22 anni giochi in una big come Juve, Inter o Milan, per me non c’è dubbio. Io fossi in lui resterei, ma non voglio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mi manca la, avrei continuato volentieri adi meritarmi una sorta di, ma questa è la vita e gli allenatori sono fatti così“. Lo ha detto Walterai microfoni di Sky Sport. L’allenatore ha parlato anche della sua squadra del cuore, l’Inter, e di Antonio. “Lui come Trapattoni? Per me no, sono epoche diverse – ha aggiunto -. Rimarrebbe aldi? Ho un amore totale per l’Inter, io misenza chiedere niente a nessuno“. Infine un commento anche su Gigio Donnarumma e il rinnovo con il Milan che tarda ad arrivare. “Se a 22 anni giochi in una big come Juve, Inter o Milan, per me non c’è dubbio. Io fossi in lui resterei, ma non voglio ...

Advertising

AA311922 : RT @Libero_official: I nodi da sciogliere per #Conte leader #M5s, in primis la causa della grillina espulsa a #Cagliari: ecco perché l'ex p… - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: I nodi da sciogliere per #Conte leader #M5s, in primis la causa della grillina espulsa a #Cagliari: ecco perché l'ex p… - Libero_official : I nodi da sciogliere per #Conte leader #M5s, in primis la causa della grillina espulsa a #Cagliari: ecco perché l'e… - Dalla_SerieA : Cagliari-Roma, le pagelle della Gazzetta - - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Serra di marijuana in casa: Quartu, carabiniere in congedo arrestato dagli ex colleghi - #CannabisLibera L'Unione https://t… -