Cagliari, Cragno negativo al Covid: può tornare già contro il Napoli (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alessio Cragno è guarito dal coronavirus. Il portiere dei sardi è risultato negativo all’ultimo tampone dopo essersi contagiato con la Nazionale a fine marzo e tornerà dunque a disposizione già contro il Napoli. Prima, però, l’estremo difensore dei rossoblu dovrà superare le visite mediche per l’idoneità. Una buona notizia per la squadra di Semplici in piena bagarre per non retrocedere. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alessioè guarito dal coronavirus. Il portiere dei sardi è risultatoall’ultimo tampone dopo essersi contagiato con la Nazionale a fine marzo e tornerà dunque a disposizione giàil. Prima, però, l’estremo difensore dei rossoblu dovrà superare le visite mediche per l’idoneità. Una buona notizia per la squadra di Semplici in piena bagarre per non retrocedere. SportFace.

