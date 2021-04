Cagliari | che lavoro di Semplici | rivalutati due rossoblù

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Leonardoha rivalutato tanti calciatori da quando è arrivato a: tra questi ci sono anche Deiola e Carboni «Serviranno tutti», ha sempre ribadito Leonardoche, subentrato a Eusebio di Francesco, ha completamente stravolto gli equilibri del, producendo 16 punti in 10 partite. La strategia – se così si vuole chiamare – del tecnico toscano è stata quella di trovare la giusta collocazione a tutti i giocatori della squadra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Le risposte, come ricorda La Gazzetta dello Sport, sono arrivate proprio nelle ultime partite disputate da due giocatori del vivaio: Andrea Carboni e Alessandro Deiola. Il primo, fresco di rinnovo, ha scalato le gerarchie difensive e ha limato l’eccessiva ...

... tra questi ci sono anche Deiola e Carboni "Serviranno tutti", ha sempre ribadito Leonardo Semplici, subentrato a Eusebio di Francesco, ha completamente stravolto gli equilibri del, ...Mancini sarà sostituito dal rientrante Smallingha fatto vedere di stare abbastanza bene. Così come Spinazzola . Davanti il terzetto Mkhitaryan , Pellegrini e Dzeko . L'allenamento, la ...Il Cagliari Primavera sta ammirando la grande stagione del proprio portiere Giuseppe Ciocci, messosi in mostra nel campionato di Primavera1 che gli è valsa la chiamata in prima squadra dopo la ...L’ex portiere nerazzurro e della Nazionale dopo una grande carriera ha vissuto una vita avventurosa come allenatore e uomo spettacolo ...