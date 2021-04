Butter, il nuovo singolo in inglese dei BTS esce il 21 maggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il mese scorso, hanno parlato a Usa Today della loro storica nomination per il loro successo in lingua inglese in cima alle classifiche, ' Dynamite '. "Stiamo ancora cercando di realizzarlo. Ma ... Leggi su soundsblog (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il mese scorso, hanno parlato a Usa Today della loro storica nomination per il loro successo in linguain cima alle classifiche, ' Dynamite '. "Stiamo ancora cercando di realizzarlo. Ma ...

soundsblogit : Butter, il nuovo singolo in inglese dei BTS esce il 21 maggio - kvokie_ : RT @Jk_italy: ???? OBIETTIVI ITALIANI PER IL NUOVO SINGOLO DEI BTS 'BUTTER' ? ?? 21 Maggio ore 6.00 ???? @BTS_twt #BTS_Butter #ButterIsComing… - blackswanvminie : i tøp rilasceranno il loro nuovo album il 21 Maggio stesso giorno di uscita di Butter mi piace essere sfamata in questo modo. - ayiuGI : RT @littlecookie95: @BTS_twt Sono finita di nuovo sotto questo post per dirti........ per piacere droppa questo cavolo di mixtape NON CE LA… - littlecookie95 : @BTS_twt Sono finita di nuovo sotto questo post per dirti........ per piacere droppa questo cavolo di mixtape NON C… -

Il ritorno dei Counting Crows non è un'operazione nostalgia Ha scritto una serie di canzoni ambiziose legate l'una con l'altra: il risultato è Butter Miracle, ... La suite costituisce la prima parte di un nuovo album dei Counting Crows. Nella seconda ce ne sarà ...

COUNTING CROWS: a maggio il nuovo lavoro “Butter Miracle, Suite On” I Counting Crows hanno annunciato la pubblicazione del nuovo lavoro in studio “Butter Miracle, Suite One“, in uscita il prossimo 21 maggio su BMG. Il disco, che arriva a 7 anni di distanza dall’ultimo ...

